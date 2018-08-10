Колумбия выходит из Союза южноамериканских наций

Министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо анонсировал выход страны из Союза южноамериканских наций (Унасур), а также новую миграционную политику.

Он также прокомментировал покушение на венесуэльского лидера Николаса Мадуро. По словам дипломата, Богота не получала от Каракаса запросов на экстрадицию пяти подозреваемых. Среди них – венесуэльский депутат и колумбийский миграционщик, уточняет РИА Новости.