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Дело Константина Ярошенко 46 минут назад
Летчик Ярошенко увидит свою семью через 8 лет разлуки
Российским дипломатам удалось добиться получения американской визы для жены и дочери Константина Ярошенко. Они вылетают уже 20 августа. Спустя восемь лет российский летчик, осужденный в США, сможет наконец увидеться с семьей. Если не будет дополнительных препятствий со стороны Вашингтона, свидания в тюрьме возможны четыре раза в неделю.
Она сосредоточена, почти не улыбается, но и слезы сдерживает. Наконец, после многомесячных мытарств получены визы и можно готовиться в поездке в Нью-Йорк.
"Месяца четыре вообще была тишина. Мы поняли, что если мы так будем долго ждать, то мы никогда визы получим, а если и получим, то года через полтора. Поэтому мы обратились в МИД, и нам очень серьезно помогли", — рассказывает Виктория Ярошенко, супруга Константина Ярошенко.
Арестованный в 2010 году в Либерии по подозрению в контрабанде наркотиков ростовский летчик был фактически выкраден спецслужбами США в нарушение всех международных конвенций. Москву даже не уведомили. Ярошенко осудили в Штатах на 20 лет лишения свободы. А потом начались допросы с пристрастием, выбитые зубы, предынфарктное состояние.
Виктория уверена: муж, расплачивается за то, что отказался дать показания на другого россиянина — Виктора Бута, которого США обвинили в незаконной торговле оружием и посадили на 25 лет. "Это была провокация такая. Его ударили по голове сзади, сказали, что это вроде заключенные какие-то, которых так и не нашли до сих пор. А тем не менее Костя отсидел месяц в карцере из-за этого", — говорит Виктория.
В том же парке, где общаемся с Викторией, три года назад гуляли с матерью Константина. Женщина писала письма бывшему президенту США Обаме и дважды нынешнему президенту Трампу. Ответа от хозяина Белого дома так и не дождалась. "Господи, у меня уже слезы перегорели… Я уже порой жить не хочу. Живу потому, что у меня еще внуки, дочка… Я еще думаю, я сына дождусь", — говорила тогда Любовь Ярошенко.
О том, что у мамы рак, Константину не говорили до последнего. Боялись за него. Смерть матери — закрытая тема в телефонных разговорах с женой и дочерью. "С дочкой Катериной он уже давно не виделся. Все ему кажется, что ей 13 лет, а ей уже 21. Она говорит, мне надо, чтоб меня папа увидел, чтобы перестал со мной общаться как с ребенком", — рассказывает Виктория.
Они не виделись восемь лет. И теперь благодаря помощи российских дипломатов появилась реальная надежда на встречу. "Планируется разместить их на территории постпредства в гостинице. Наша задача – довезти ее до тюрьмы, где содержится Константин Ярошенко и помочь организовать дальнейшие встречи", — говорит генеральный консул РФ в Нью-Йорке Сергей Овсянников.
Жена и дочь Ярошенко улетят в Америку, возможно, уже в конце августа. Они смогут навещать его в тюрьме четыре раза в неделю. Продолжительность свиданий будет оговариваться отдельно.
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