Двойные стандарты. Пока Трамп борется с мигрантами, его жена помогает им въехать в страну
"Цепная миграция" для первой леди США. Родители Меланьи Трамп, уроженцы Словении, получили американское гражданство по схеме воссоединения семей, которую обещал искоренить ее муж. Под давлением СМИ адвокат новых американцев признал, что жена президента использовала преимущества своего положения и поддержала отца и мать. При этом супруги Кнавс плохо знают английский и не обладают профессиональными навыками, необходимыми американской экономике.
От либеральных телеканалов редко услышишь доброе слово в адрес близких президента США. Но день, в который бывший директор автомагазина Виктор Кнавс из югославского города Ново-Мисто и его супруга Амалия, работавшая там же закройщицей на трикотажной фабрике, стал особенным не только для этих двух новых американцев.
Ни дочка, ни зять поздравить стариков не пришли. Зато у федерального здания на Манхэттене Виктору и Амалию поджидало много журналистов. Адвокат, ограждавший от прессы плохо говорящую по-английски чету, догадывался, о чем их сейчас спросят.
"Сегодня Виктор и Алалия Кнавс стали гражданами США. Как и многие миллионы людей, они прошли прекрасное путешествие для получения гражданства. США," – заявил адвокат Майкл Вайлдс.
Заявку на грин-карту, без которой теперь не было бы паспортов, как раз и помогла оформить дочь Мелания. Обычная для Америки история, когда перебравшиеся в Штаты на ПМЖ хлопочут за родственников. Необычно то, что другой родственник Кнавсов не просто работает президентом, а еще и активно критикует подобную схему, издевательски называя ее "цепной миграцией". Схему Трамп хочет сломать.
"Кто-то приезжает в США и привозит с собой своих бабушку и дедушку, тетю и дядю. Лотерея гражданства США и цепная миграция должны прекратиться. Немедленно," – уверен Трамп.
То есть своим – пока еще действующий закон, чужим – высокие стены и семейные драмы. В США не утихают протесты против трамповской миграционной реформы. Митинги стали реакция на политику "нулевой толерантности", которую с подачи Трампа провозгласил американский минюст. Дошло до того, что нелегалов, переходивших границу с детьми, от них отделяли. Родителей заключали под стражу. Сыновей и дочерей отправляли в спецприемники. В такой ситуации оказались более 2000 детей, включая и младшего брата этой женщины из Гватемалы.
"Они разлучили меня с моим младшим братом. Когда меня забрали в тюрьму, я не знала, где он, что с ним," – говорит эмигрантка.
Власти США после того, как судья из Сан-Диего в 30-дневный срок потребовал вернуть детей родителям, обороты сбавили. Но Трампу этого не забыли. А как в Америке оказалась сама будущая первая леди. Все же либеральные телеканалы уже достали из архива историю времен предвыборной кампании. Тогда в эфирах много рассказывали про то, что словенская модель, в 1995 году отправившаяся покорять Америку, сделала это в обход закона.
"Они говорят, что моя жена Мелания могла приехать сюда нелегально! Вы можете в это поверить? У нее все задокументировано! В ближайшие пару недель она выступит с небольшой пресс-конференцией на этот счет," – объявил Трамп.
С момента, когда были сказаны эти слова, прошло не две недели, а ровно два года. Пресс-конференцию по вопросу собственной нелегальной миграции Меланья Трамп так и не собрала.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Медведев сравнил новые санкции с объявлением экономической войны
- Российский фрегат выследил американскую подлодку
- Житейское дело: Петросян и Степаненко высказались о разводе
- Известный актер и режиссер скончался от сердечной недостаточности
- Огонь уничтожил уникальную Успенскую церковь в Карелии
Самое читаемое
-
Не навреди: назван самый безвредный для спермы тип трусов
- 32-летняя актриса из "Счастливы вместе" впала в кому после операции
- Футболисты сборной Украины отказались жить в "Москве"
- Медвежья услуга: подруга столкнула американку с 18-метрового моста
- Химики показали, как синий свет разрушает сетчатку
Авто.Вести.Ru
-
Богатые тоже бьются: мажоры уничтожили "МакЛарен" за 20 млн рублей
- В России может подорожать техосмотр
- В Россию привезут узбекский аналог кроссовера Chevrolet
- В России хотят отменить лишение прав за выезд на "встречку"
- Очень крутой военный "Хаммер" продают за 13,5 млн рублей
Экономика
-
Медведев объяснил, что должны сделать США, чтобы это уже считалось объявлением экономической войны
- Рубль переходит в контратаку. Хватит ли сил?
- Рынок России переживает самые тревожные дни лета
- Доллар превысил 67 рублей впервые с августа 2016 года
- Медведев: изменение пенсионной системы является болезненной, но необходимой мерой
Недвижимость
-
Жилье на курортах разочаровало россиян
- Без дракона никак: почему замок из "Игры престолов" продают за копейки
- Второй центр Москвы сделают из промзоны
- Необычная планировка может стать серьезным минусом
- Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Вести.Медицина
-
Как перестать есть: 10 способов победить эмоциональный голод
- Ягоды годжи: польза, вред и все, что вы хотели о них знать
- Не стоит готовить пищу в алюминиевой фольге. И вот почему
- 4 мифа о метаболизме, которые пора выбросить из головы
- Можно ли икать месяц подряд?
Вести в 20.00
-
Супруга Ярошенко об избиениях в тюрьмах США
- Родственники жены Трампа стали американцами
- Хабаровский авиадебошир устраивал смертельные ДТП
Москва 24
-
За что бьют в Турции российских туристов
- Зарезавшие отца сестры рассказали о рабской жизни
- Обнаружен спасающий от рака фрукт
- Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за попытку продать невинность ребенка
- Москвичей предупредили об аномальной жаре
Вести.Hi-tech
-
Новейший Galaxy Note9 медленнее прошлогоднего iPhone X
- Обзор Xiaomi Mi 8: победитель конкурса двойников
- AR-очки Magic Leap не впечатлили обозревателей
- Смартфон-2020: 2 восьмиядерных чипа, 7 камер, 5G и корпус-экран
- $1000 — не предел. Почему смартфоны продолжат дорожать
Вести-Москва
-
В Мытищах автобус наехал на пешеходов: почему отказали тормоза?
- Пьяного таксиста в столице успокоил только слезоточивый газ
- Выходные: фестивали, бои гладиаторов и зарядка с чемпионкой
Вести.Стиль
-
Звездные бабушки: оцениваем образы
- Как краситься, чтобы быть в тренде: 7 тенденций макияжа
- Свадебные платья российских знаменитостей
- Главные летние головные уборы
- Фасоны и принты, которые будут вас стройнить (на примерах звезд)
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Назван самый безвредный для спермы тип трусов
- В Греции при реставрации древнего храма сделали невероятное открытие
- Химики показали, как синий свет разрушает сетчатку
- Астрономы обнаружили самую далёкую радиогалактику
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Маргарита Терехова с трудом узнает близких и не разговаривает
- Малахов усадил тайного мужа Жанны Фриске за детектор лжи
- Бывший владелец Черкизона, миллиардер Тельман Исмаилов, обрек своих внуков на нищету
Телеканал "Культура"
-
Ушел из жизни актер Юрий Мартынов - звезда "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих"
- Хемингуэй, которого мы не читали
- Критики назвали главных претендентов на "Оскар"
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки