"Все идет по плану": в Сербии Захаровой подарили футболку с Путиным

На 58-м фестивале трубачей в сербской Гуче официальному представителю российского МИДа Марии Захаровой подарили футболку с президентом РФ Владимиром Путиным в пилотке и надписью "Все идет по плану".

Прием был очень теплым, в знак благодарности она сделала селфи с министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем, а также участниками мероприятия. Кроме того, Захарова посетила мэрию Гучи, отмечает ТАСС.

Дипломат подивилась масштабу фестиваля и отметила, что и "небольшой городок при помощи культуры может объединять людей со всего мира".

В этом году за "Золотую трубу" поборются 28 оркестров из разных стран.