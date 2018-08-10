10 августа 201818:17
Власти Швеции отстаивают право коров купаться на нудистских пляжах
Нудисты из шведского Смоланда возмущены тем, что коровы приходят к ним на пляж купаться. Власти страны заявили, что у животных есть такое же право пользоваться водоемом, как и у людей, сообщает The Local.
По словам нудистов, приход коров создал для купания отдыхающих негигиненичные и даже опасные для здоровья условия.
Чиновники отметили, что купаться рядом с коровами не очень нормально, но риска подцепить от них инфекции нет. Единственная опасность такого соседства – аллергия.
"Коровы идут к воде из-за экстремальной жары, которую они, как и мы, переносим плохо. Надо обеспечить им свободный доступ к водоемам", — отметили в муниципалитете Смоланда.
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