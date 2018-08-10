Хабаровский авиадебошир ранее устраивал ДТП со смертельным исходом

Хабаровский авиадебошир, которого накануне сняли с рейса за скандал на борту и попытку прорваться в кабину пилотов, отпущен на свободу. И это несмотря на то, что даже в дежурной части он все крушил. Оказалось, что хулиган в поле зрения полиции попал не в первый раз, но серьезной ответственности всегда избегал.

Очень настойчивый и последовательный в своих действиях пассажир. Это не случайный нервный срыв от того, что сняли с рейса и привезли в полицию. Хабаровчанин Анатолий Кощук прикладывает максимум усилий, чтобы оказаться за решеткой.

В криминальную хронику он попадает не впервые. В сентябре 2013 года полиция преследовала машину с неадекватным водителем. За ее рулем был все тот же хабаровчанин Кощук. На скорости 120 километров в час он подрезал полицейских. Инспектор погиб на месте.

Человек, из-за которого погиб полицейский, должен был понести суровое наказание. К тому же выяснилось, что Анатолий Кощук постоянно нарушал правила, устраивал аварии. Его лишали прав, но все равно ловили за рулем. Самая строгая мера, упоминание о которой можно найти в открытых источниках, — пять суток ареста.

"Следователь не нашел оснований для возбуждения уголовного дела. Кощука отпустили за неимением причин для задержания".

Теперь с неадекватностью Анатолия Кощука сталкиваются не на дороге, а в самолете. Рейс Хабаровск-Красноярск. Он агрессивно набрасывается на соседей, пытается вломиться в кабину пилотов. Когда нервы не выдерживают и у пассажиров, и у экипажа, он довольно ловко манипулирует ситуацией.

- Ты там что, свидетелей собралась собирать, ты, каштанка?! Она вас предаст! Я вижу по ней, это крыса. Не через день, так через десять — она вас подведет!

Когда Кощука снимали с рейса, он угрожал экипажу и пассажирам судом. Полная уверенность в собственной безнаказанности. Из полиции, где хабаровчанин тоже устроил дебош, его отпустили. Но в Красноярск он так и не отправился. Не допустить к вылету и внести в черный список — это, пожалуй, единственная мера, которую авиадебоширы действительно, воспринимают всерьез.