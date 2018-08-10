Москвича вытащили из трещины на Эльбрусе

Москвича вытащили живым из трещины на Эльбрусе, куда он упал, заблудившись в тумане. У него боли в спине, но точных данных о травмах пока нет.

По данным "Интерфакс", подробности случившегося будут ясны после эвакуации альпиниста, когда он напишет объяснительную.