Тренер "Динамо" Хохлов: могли уступить "Уралу", могли и выиграть

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал ничью своей команды в матче третьего тура чемпионата России с екатеринбургским "Уралом". По словам российского специалиста, он недоволен результатом. Также он признал, что игра могла завершиться как победой, так и поражением.

"Любой тренер не будет доволен ничьей. По тому, как развивалась игра, могли как выиграть, так и проиграть", — цитирует Хохлова РИА Новости.

Напомним, что "Урал" и "Динамо" сыграли вничью (1:1). Встреча прошла в Екатеринбурге.