Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после пожара в карельской церкви

Уничтожение объекта культурного наследия, который находится под охраной государства. По такой статье завели уголовное дело следственные органы Республики Карелия после пожара в церкви Успения Пресвятой Богородицы. Соответственное сообщение опубликовано на сайте СК РФ.

Напомним, сегодня в Кондопожском районе Карелии вспыхнула единственная в своем роде деревянная церковь высотой 42 метра. Пожарные прибыли на место почти сразу, однако огонь успел почти полностью уничтожить здание.

Церковь построили в 1774 году на берегу Онежского озера. Есть данные, что ее можно восстановить.