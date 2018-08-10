Чемпионат Европы. Шубенков стал вторым в беге на 110 метров с барьерами

На чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине россиянин Сергей Шубенков стал вторым на дистанции 110 метров с барьерами. В финальном забеге он показал время 13,17 секунды. Лишь фотофиниш определил, что победу одержал французский спринтер Паскаль Мартино-Лагард.

Испанец Орландо Ортега завоевал бронзовую медаль (13,24). Напомним, что Сергей Шубенков является лидером нынешнего сезона, выиграв два этапа "Бриллиантовой лиги".

Ранее золотую медаль чемпионата Европы по легкой атлетике завоевала россиянка Мария Ласицкене, преодолевшая двухметровую планку в секторе для прыжков в высоту.