11 тысяч жителей Чечни остались без электричества

Из-за поломки воздушной линии электропередач 110 кВ "Грозный-Восточная" почти 11 тысяч жителей Чечни остались без света.

Ранее электроснабжения лишились 83 тысячи человек, передает ТАСС. Однако затем электричество было подано более чем 72 тысячам пользователей.

Отключение ВЛ произошло под действием защиты. В настоящее время идут аварийно-восстановительные работы.