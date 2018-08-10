Стрельбу в канадском городе открыл 48-летний местный житель

Стрельбу в спальном районе канадского Фредериктона, в результате которой погибли четыре человека, устроил 48-летний местный житель. Его личность пока не раскрывается. В перестрелке он получил ранения и находится в городской больнице.

ЧП произошло рано утром в пятницу в спальном районе на севере города. Патруль полиции был направлен на вызов о стрельбе. Когда офицеры прибыли на место, они обнаружили два трупа, и в этот момент подозреваемый открыл по ним огонь. В результате погибли два полицейских – 45-летний мужчина и 43-летняя женщина, сообщает ТАСС.