Представитель Шубенкова опротестовал результат бега на 110 метров с барьерами

Елена Орлова, представляющая интересы Сергея Шубенкова на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине, подала протест на результат забега на 110 метров с барьерами. Напомним, что победитель определялся путем фотофиниша.

Россиянин Сергей Шубенков и француз Паскаль Мартино-Лагард показали одинаковое время – 13,17 секунды. Однако судьи отдали победу спринтеру из Франции, что не устроило команду россиянина, сообщает ТАСС.

По итогам забега на 110 метров с барьерами Шубенков стал серебряным призером чемпионата Европы, а Мартино-Лагард завоевал золото.