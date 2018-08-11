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11 августа 201800:36

Посольство США в РФ просит освободить осужденного за терроризм Сенцова

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Американское посольство в России призывает освободить Олега Сенцова – украинского режиссера, осужденного за терроризм. С 14 мая Сенцов, находящийся в колонии "Белый медведь" в Ямало-ненецком автономном округе, ведет голодовку.

Посольство США указывает на "ухудшающееся здоровье" Сенцова и выказывает озабоченность этим фактом. Дипломаты призывают освободить режиссера и других украинских заключенных "по гуманитарным соображениям", передает ТАСС со ссылкой на Twitter ведомства.

10 августа Сенцова в колонии посетили члены общественной наблюдательной комиссии по ЯНАО. Никаких жалоб на здоровье, условия содержания и оказываемую медицинскую помощь у заключенного нет, а от перевода в муниципальную больницу он отказался, заявив, что не считает себя больным.

Сенцов приговорен к 20 годам строгого режима за создание террористической группы, которая действовала в Крыму. В 2014 году этой группой было совершено два теракта в Симферополе: экстремисты подожгли офисы "Единой России" и общественной организации "Русская община Крыма". Приговор Сенцову вступил в силу 25 августа 2015 года.

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