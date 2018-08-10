Мария Ласицкене не рада победе на чемпионате Европы

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, завоевавшая золото на чемпионате Европы по легкой атлетике, оказалась недовольна своим выступлением на турнире. По словам спортсменки, она рассчитывала показать в Берлине другой результат.

"Эта победа нисколько не придает мне радости. Почему? Результат слишком невысок. Я рассчитывала прыгнуть выше", — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Напомним, что россиянка выиграла чемпионат Европы, преодолев двухметровую планку. В нынешнем сезоне Ласицкене прыгала на 2 метра 4 сантиметра и хотела хотя бы повторить это достижение в Берлине.