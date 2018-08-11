Украина продолжает арестовывать российские суда

Служба безопасности Украины намерена арестовать российское судно "Механик Погодин", которое принадлежит находящейся под санкциями Киева компании из России.

По словам постпреда президента Украины Бориса Бабина, судно в пятницу зашло в порт Херсона и теперь "выйдет оттуда не скоро", сообщает РИА Новости.

В марте в Азовском море украинские пограничники задержали крымское судно "Норд" под флагом России с десятью членами экипажа. Капитану судна за нарушение порядка въезда в Крым грозит до пяти лет лишения свободы.

Двум морякам удалось вернуться домой. Остальных членов экипажа отказались выпускать домой по российским документам, так как официальный Киев считает их гражданами Украины, проживающими в Крыму.

Киевские власти заявляют, что моряков не удерживают и что они могут якобы беспрепятственно вернуться домой, однако по факту продолжают препятствовать возвращению людей домой.