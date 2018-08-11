Скончался депутат фракции "Единая Россия" Александр Коровников

Скончался Александр Коровников – депутат фракции "Единая Россия", член думского комитета по обороне. О смерти Коровникова сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате "Единой России".

Александр Коровников родился в семье военнослужащего 30 апреля 1955 года. Был народным депутатом СССР в 1989-1991 годах, депутатом Верховного совета РСФСР в 1990-1993 годах. С 2016 года – депутат Госдумы от "Единой России" по Новгородскому одномандатному избирательному округу 9134.

Коровников имел 30 медалей, в том числе – "За воинскую доблесть" и "За отличие в воинской службе".