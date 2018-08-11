В Румынии жандармы разогнали людей, недовольных экономическим положением

Число пострадавших участников митинга в Бухаресте выросло до 247, жандармы используют водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать людей.

На площадь, где собрались более 60 тысяч человек, прибыла дополнительная колонна жандармов. Для разгона толпы они использовали водометы и слезоточивый газ.

Всего у протестующих свыше 20 требований. Люди недовольны налоговой системой и пенсионной реформой, системой социального обеспечения, настаивают на развитии сельского хозяйства и предпринимательства. Также они требуют распустить парламент и провести досрочные выборы, сообщает ТАСС.