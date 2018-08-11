Бег с барьерами. Протест россиянина Шубенкова отклонен

Протест российского спортсмена Сергея Шубенкова относительно решения судей по фотофинишу был отклонен. Победа на чемпионате Европы присуждена французу Паскалю Мартино-Лагарду, который в финальном забеге на 110 метров с барьерами показал одинаковое время с Шубенковым – 13,17 секунды.

Шубенков выступает на ЧЕ в нейтральном статусе, напоминает ТАСС. Ранее сообщалось, что после решения судей отдать победу Мартино-Лагарду представитель россиянина Елена Орлова подала протест.

Таким образом, Сергей Шубенков завоевал серебряную награду чемпионата Европы по легкой атлетике.