Десятки тысяч жителей Турции митингуют против торговых войн

В Турции десятки тысяч человек вышли на митинг против торговых войн и в поддержку президента республики. Ранее сообщалось, что США в два раза повысили пошлины на алюминий и сталь из Турции. После этого лира упала на 20 процентов по отношению к доллару.

Тайип Эрдоган выступил перед людьми в городе Бай-бурт, передает телеканал "Россия 24". Он заявил, что оказать экономическое давление на Анкару не получится, а рост курса доллара не остановит развитие Турции.