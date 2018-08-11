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11 августа 201803:00 Людмила Клыженко

Диск, ромб или шар с куполом? В Канаде встретились сторонники теории плоской Земли

В Канаде собрались сторонники теории плоской земли. Они не верят в то, что наша планета находится в космосе и вращается вокруг Солнца. У них есть своя точка зрения.

Две сотни гостей сидят в зале в отеле канадского города Эдмонтон. Мероприятие выглядит как обычный симпозиум, но до тех пор, пока не читаешь на стенде "Международная конференция сторонников плоской Земли".

"Я не верю, что мы находимся на вращающемся шаре и летим на нем через звезды. Какой формы на самом деле то, на чем мы живем, мы точно не знаем", — утверждает спикер конференции Робби Дэвидсон.

На международном уровне эти люди собираются уже не впервые — как раз для того, чтобы найти ответ на вопрос, если земля не шар, то тогда что? Самая распространенная теория: земля – это плоский диск с центром на Северном полюсе, а вот Южного полюса, как и Антарктиды, не существует. Вместо материка, говорят, там находится ледяная стена, которая опоясывает землю.

Но даже у этих людей нет единства, есть и альтернативные версии.

"Наша земля покрыта куполом, а сверху есть солнце и луна, только они очень маленькие. И они вращаются над нашей землей, как игрушки вращаются над детской кроваткой", — говорит еще один спикер Марк Сарджент.

Есть и те, кто верит в то, что земля — это ромб, а на его краю все предметы сами по себе телепортируются на противоположный край. Именно поэтому корабли, достигающие линии горизонта, никуда не падают и не исчезают.

Мнений много, но в одном участники солидарны: все снимки земли из космоса – это подделка. На канадской конференции даже рекомендовали забирать детей из государственных школ, чтобы юные умы не забивали географией и астрономией.

Кстати, все эти советы обходятся недешево. Теория плоской Земли приносит неплохие деньги организаторам подобных собраний. 40 долларов они просят за онлайн-трансляцию, 200 – за раннее бронирование личного посещения, а вип-билет уже обойдется в 350 долларов — их число ограничено, зато можно попасть на ужин со спикерами.

"Я верю в плоскую Землю, потому что мы проводили эксперименты", — смело заявляет один из участников симпозиума.

Вот только о каких экспериментах идет речь? За последний год реальная попытка была всего одна. В марте 60-летний американец хотел полететь в космос на самодельной ракете, чтобы сделать правдивые снимки земли. Однако смог подняться всего на 500 метров и едва не разбился при посадке. Теперь сторонники теории собирают деньги на следующую модель, чтобы подняться на высоту 110 километров и все-таки добыть доказательства.

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