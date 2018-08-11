"Российское кино — прогноз на завтра": что покажет фестиваль "Окно в Европу"

В Выборге открылся фестиваль российского кино "Окно в Европу". За неделю здесь покажут около 130 игровых, документальных и анимационных фильмов. Свои работы привезли как известные режиссеры, так и дебютанты.

Этой традиции уже более четверти века. Карнавальное шествие следует по опрятным улочкам и паркам старинного города (Выборг прихорошился к своему 725-летию) к главному кинотеатру фестиваля. В этот карнавал в духе фильмов Феллини горожане вливаются наравне со звездами кино. Фестиваль зрительский: посмотреть новые отечественные фильмы сюда съезжаются из многих городов, билеты на все показы раскупают подчистую.

В программе смотра — свыше сотни игровых полнометражных, анимационных и документальных картин. Молодые кинематографисты, что задают тон на всех форумах последних лет, и здесь в большинстве.

Евгений Ткачук из фильма-победителя прошлого года — "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" — здесь играет в трех картинах, включая фильм открытия. Это лента "В Кейптаунском порту" Александра Велединского. В кинофильме — перестрелка в приморском городе летом сорок пятого, а затем пути героев, каждый из которых убежден, что лишь он выжил, пересекаются спустя десятилетия.

Александр Велединский, соавтор "Бригады" и режиссер ленты "Географ глобус пропил", свой новый фильм "Обитель" по роману Прилепина снимает как раз в окрестностях Выборга, где когда-то сам дебютировал с картиной. Прямо с площадки “Обители” на фестиваль приехал Сергей Безруков.

Первый свой игровой полный метр привез на фестиваль и Виктор Алферов. Это фильм "Облепиховое лето" — о яркой и пронзительной судьбе автора "Утиной охоты" драматурга Вампилова с Андреем Мерзликиным в главной роли.

Поколение детей XX съезда, творившее по-новому свободно и легко, смотрит на нас и с плаката 26 фестиваля в Выборге: парень и девушка под дождем, "Я шагаю по Москве", сочиненная Шпаликовым песня. Это эпоха, когда наше кино весенней грозой грянуло на весь мир, когда "Летят журавли" взяли единственную в нашей истории "Золотую пальмовую ветвь" Канн.

Лозунг "Окна в Европу" — "Российское кино — прогноз на завтра". И уже сегодня понятно, что в границах родной территории нашему киноискусству тесно. Именно на завоевание нового зрителя, мирового рынка нацелена сегодня отечественная киноиндустрия. Кино, которое, возможно, оценит мир, жюри 26 фестиваля в Выборге назовет уже в следующий четверг.