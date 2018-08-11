11 августа 201802:41
Житель Албании убил восьмерых родственников и скрылся
В албанском городе Влёра мужчина застрелил восьмерых своих родственников, в том числе шестилетнего ребенка. ТАСС сообщает, что убийца, 24-летний Ридван Закай, страдал психическим заболеванием.
Закаю удалось скрыться, а настоящее время ведутся его поиски. Район ЧП оцеплен.
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