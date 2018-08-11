В Бразилии рухнул вертолет с губернатором штата Эспириту-Санту Паулу Хартунгом. Губернатор не пострадал, в настоящее время он находится в своем загородном доме.

Вертолет военной полиции потерпел крушение при посадке в регионе Серрана в штате Эспириту-Санту, уточняет РИА Новости. Он врезался в футбольное поле. Пока не установлено, что вызвало катастрофу – техническая неисправность или человеческий фактор.