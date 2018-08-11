Йеменский министр сумел сбежать от боевиков-хуситов

Йеменский министр технического образования и профподготовки Абд ар-Раззак аль-Ашваль сумел сбежать от хуситов-боевиков движения "Ансар Алла" после двух с половиной лет домашнего ареста.

Министр находился в Сане, которую контролируют повстанцы, сообщает РИА Новости. Сбежав, он прибыл во временную столицу официального правительства – Аден.

Шиитские повстанцы-хуситы противостоят правительственным силам с августа 2014 года. После вторжения в Йемен коалиции во главе с Саудовской Аравией (2015 год) конфликт вспыхнул с особенной силой. Против хуситов начата международная операция, которая называется "Буря решимости".