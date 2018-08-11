США обрадовались сотрудничеству с Россией по военным архивам

Россия передала США информацию о двух американских военных летчиках, сбитых в годы войны на Корейском полуострове (в 1950-53 годах). Об этом заявил начальник Центрального архива Минобороны Игорь Пермяков. По его словам, американцы обрадовались, что россияне пошли им навстречу.

8-10 августа в Вашингтоне состоялись переговоры рабочей группы, входящей в состав российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести (создана в 1992 году).

Как сообщил ТАСС Игорь Пермяков, наша страна поделилась с США информацией о судьбе двух американских летчиков, которые были сбиты в воздушном бою в Корее. Но американцы еще передали российским коллегам список из нескольких сотен имен своих военнослужащих, которые считаются пропавшими без вести в период корейского конфликта.

Россия не стала отказывать. "В любом случае, той информацией, которую мы им дали, они были удовлетворены, можно даже сказать обрадовались, что мы идем им навстречу", — отметил Игорь Пермяков.

По его мнению, ни с той, ни с другой стороны не было ничего такого, что позволяло бы говорить о каких-то проблемах в работе комиссии.