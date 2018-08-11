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Конфликт в Сирии 21 минута назад

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11 августа 201805:09

Сирийские ПВО в Дамаске атаковали вторгшийся в воздушное пространство объект

EPA

11 августа в районе Дейр-эль-Ашаир (Сирия, провинция Дамаск) силы ПВО атаковали объект, вторгшийся в воздушное пространство республики. ЧП произошло недалеко от границы с Ливаном, уточняет ТАСС.

Пока нет информации о том, какой именно объект стал мишенью сил противовоздушной обороны.

 

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