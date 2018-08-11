Сирийские ПВО в Дамаске атаковали вторгшийся в воздушное пространство объект

11 августа в районе Дейр-эль-Ашаир (Сирия, провинция Дамаск) силы ПВО атаковали объект, вторгшийся в воздушное пространство республики. ЧП произошло недалеко от границы с Ливаном, уточняет ТАСС.

Пока нет информации о том, какой именно объект стал мишенью сил противовоздушной обороны.