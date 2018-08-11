Мария Захарова разъяснила причины санкционной политики США

Вашингтон вводит новые санкции, потому что теряет ресурсы для дальнейшего развития, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, у Соединенных Штатов не осталось прежних возможностей, чтобы выходить из кризисов, которые переживает мир. Потому Белому дому нужна политическая, финансовая и экономическая экспансия.

Мария Захарова напомнила, что США в последнее время проводят жесткую санкционную политику в том числе в отношении КНР, Ирана и даже своего партнера Евросоюза.

Официальный представитель МИД подтвердила, что Москва готовит ответ на американские санкции.

Ограничения со стороны США вступят в силу 22 августа этого года, сообщает телеканал "Россия 24".