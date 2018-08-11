Мария Захарова обсудила с сербскими министрами проблемы дезинформации в СМИ

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова 10 августа прибыла в Белград по приглашению первого вице-премьера и министра иностранных дел Сербии.

За закрытыми дверями состоялись встречи с главой сербского МИДа и с министром по инновациям. Обсуждали в том числе эволюцию СМИ и проблему так называемых фейковых новостей. "И, конечно, мы не могли сегодня не сказать о тех общих вызовах и угрозах, которые стоят не только перед нашими странами, но и перед всем миром, — приводит слова Марии Захаровой телеканал "Россия 24". — Это, конечно, фейк-ньюс, распространение дезинформации, информационные кампании, необъективность подачи информации. Москве и Белграду есть что сказать на этот счет, потому что мы, к сожалению, становимся нередко объектами вот этих самых кампаний по дезинформации".

Также сообщается, что посетившая Сербию Мария Захарова стала почетным гражданином сербского города Гуча. Он известен как место международного фестиваля трубачей и духовых оркестров.