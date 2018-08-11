В Японии упал спасательный вертолет, погибли 9 человек

В Японии, в районе активного вулкана Кусацу-Сиранэ (префектура Гумма), упал спасательный вертолет. В нем находились 9 человек. Все они погибли, их тела обнаружены спасателями.

10 августа была потеряна связь с вертолетом, который выполнял тренировочный полет возле вулкана и изучал состояние горных троп на границе префектур Гумма и Нагано, передает ТАСС. Затем вертолет был найден – он упал на горный склон, заросший лесом. Предполагается, что из-за столкновения с деревьями у машины оторвался главный винт. Корпус развалился на несколько фрагментов. Спасателям пока не удалось найти черные ящики.