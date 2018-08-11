Черное Солнце взойдет в полдень

В большинстве регионов нашей страны сегодня можно будет наблюдать редкое природное явление — солнечное затмение.

По прогнозам, максимальная фаза наступит около полудня, а точнее — в 12 часов 46 минут по Москве. Повезёт жителям Сибири: там затмение будет видно лучше всего.

Начнется оно в 11 часов над Атлантическим океаном, недалеко от полуострова Лабрадор на востоке Канады, а завершится в 14.30 на территории Китая, передает "Россия 24".