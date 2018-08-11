Канализационные трубы в форме сердца: на Сахалине проходит конкурс WorldSkills
Свыше полусотни площадок и около тысячи участников. На Сахалине проходит финал национального конкурса молодых профессионалов WorldSkills. Лучшие по итогам соревнований представят страну на мировом первенстве. Его ровно через год примет Казань.
У каждой профессии особый запах. На огромной территории в пять гектаров смешались ароматы только-только испечённого хлеба, цветов, свежеструганного дерева, жжённого металла и малярной краски. На национальном чемпионате "Молодые профессионалы" — 63 рабочих специальности, сюда приехали мастера своего дела со всей страны.
Сварщики волей профессии сохраняют инкогнито. И пока Диана не снимет маску, невозможно догадаться, что это девушка колдует над металлом.
"Всё началось с того, что у меня получился один идеальный шов на нержавейке. После этого я была счастлива целую неделю, ходила с улыбкой до ушей. С тех пор я все больше люблю сварку", — говорит Диана Багаутдинова, финалистка чемпионата "Молодые профессионалы" в компетенции "Сварочные технологии".
Только после окончания конкурсного дня с участниками можно поговорить. Во время работы за любой диалог могут снизить баллы. Беседовать, впрочем, некогда, на табло бегут секунды. Это личное первенство, и каждый участник сам за себя.
Казалось бы, никаких интриг, все задания известны заранее и поделены на этапы. Но результат – например, платье — всё равно выходит разным. Более того, для конкурсантов припасли кота в мешке — секретную задачу, которая неизвестна до самого последнего дня.
Это конкурс рабочих специальностей, где даже канализационные трубы принимают форму сердца. И в создании украшения из платины, и в возведении кирпичной стены нужна ювелирная точность.
"Очень много нюансов нужно соблюдать. Ведь если где-то прокололся, уже навряд ли получится все исправить", — объясняет Владислав Кошелев, финалист конкурса в компетенции "Изготовление прототипов".
Пока конкурсанты трудятся, за ними пристально наблюдают будущие работодатели. Возможно, уже на следующий день после награждения финалисты получат работу.
"Мы специально ввели систему доплаты для тех молодых специалистов, кто будет оставаться в регионе. Мы будем предоставлять жилье, выделять подъемные", — утверждает губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.
Дальнему Востоку нужны молодые педагоги; на WorldSkills есть и такая площадка. Она, пожалуй, самая непредсказуемая, ведь участникам нужно провести урок для совершенно незнакомых детей.
"Дети, когда попадают в шумную многолюдную обстановку, теряются. Именно здесь проявляется наш профессионализм, как мы выстроим свою деятельность, чтобы дети смотрели на нас, чтобы они обращали внимание на то, что мы говорим", — рассказывает Антон Ким, финалист чемпионата в компетенции "Преподавание в младших классах".
Молодые профессионалы из России в прошлом году стали "золотыми" в общекомандном зачёте на мировом первенстве в Абу-Даби, то есть лучшей командой из 77 представленных стран. В следующий раз показывать своё мастерство профи со всего мира будут уже в Казани — в 2019 году.
Сейчас
В бухте Нагаева в Магадане разлилась нефть
Картина дня
-
Медведев сравнил новые санкции с объявлением экономической войны
- Греция отзывает своего посла из Москвы
- Житейское дело: Петросян и Степаненко высказались о разводе
- Лукашенко обвинил Москву в варварстве
- Огонь уничтожил уникальную Успенскую церковь в Карелии
Самое читаемое
-
Не навреди: назван самый безвредный для спермы тип трусов
- 32-летняя актриса из "Счастливы вместе" впала в кому после операции
- Футболисты сборной Украины отказались жить в "Москве"
- Медвежья услуга: подруга столкнула американку с 18-метрового моста
- Химики показали, как синий свет разрушает сетчатку
Авто.Вести.Ru
-
Богатые тоже бьются: мажоры уничтожили "МакЛарен" за 20 млн рублей
- В России может подорожать техосмотр
- В Россию привезут узбекский аналог кроссовера Chevrolet
- В России хотят отменить лишение прав за выезд на "встречку"
- Очень крутой военный "Хаммер" продают за 13,5 млн рублей
Экономика
-
Медведев объяснил, что должны сделать США, чтобы это уже считалось объявлением экономической войны
- Рубль переходит в контратаку. Хватит ли сил?
- Рынок России переживает самые тревожные дни лета
- Доллар превысил 67 рублей впервые с августа 2016 года
- Медведев: изменение пенсионной системы является болезненной, но необходимой мерой
Недвижимость
-
Жилье на курортах разочаровало россиян
- Без дракона никак: почему замок из "Игры престолов" продают за копейки
- Второй центр Москвы сделают из промзоны
- Необычная планировка может стать серьезным минусом
- Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Вести.Медицина
-
Как перестать есть: 10 способов победить эмоциональный голод
- Ягоды годжи: польза, вред и все, что вы хотели о них знать
- Не стоит готовить пищу в алюминиевой фольге. И вот почему
- 4 мифа о метаболизме, которые пора выбросить из головы
- Можно ли икать месяц подряд?
Вести в 20.00
-
Супруга Ярошенко об избиениях в тюрьмах США
- Родственники жены Трампа стали американцами
- Хабаровский авиадебошир устраивал смертельные ДТП
Москва 24
-
За что бьют в Турции российских туристов
- Зарезавшие отца сестры рассказали о рабской жизни
- Обнаружен спасающий от рака фрукт
- Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за попытку продать невинность ребенка
- Москвичей предупредили об аномальной жаре
Вести.Hi-tech
-
Новейший Galaxy Note9 медленнее прошлогоднего iPhone X
- Обзор Xiaomi Mi 8: победитель конкурса двойников
- AR-очки Magic Leap не впечатлили обозревателей
- Смартфон-2020: 2 восьмиядерных чипа, 7 камер, 5G и корпус-экран
- $1000 — не предел. Почему смартфоны продолжат дорожать
Вести-Москва
-
В Мытищах автобус наехал на пешеходов: почему отказали тормоза?
- Пьяного таксиста в столице успокоил только слезоточивый газ
- Выходные: фестивали, бои гладиаторов и зарядка с чемпионкой
Вести.Стиль
-
Звездные бабушки: оцениваем образы
- Как краситься, чтобы быть в тренде: 7 тенденций макияжа
- Свадебные платья российских знаменитостей
- Главные летние головные уборы
- Фасоны и принты, которые будут вас стройнить (на примерах звезд)
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Назван самый безвредный для спермы тип трусов
- В Греции при реставрации древнего храма сделали невероятное открытие
- Химики показали, как синий свет разрушает сетчатку
- Астрономы обнаружили самую далёкую радиогалактику
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Маргарита Терехова с трудом узнает близких и не разговаривает
- Малахов усадил тайного мужа Жанны Фриске за детектор лжи
- Бывший владелец Черкизона, миллиардер Тельман Исмаилов, обрек своих внуков на нищету
Телеканал "Культура"
-
Ушел из жизни актер Юрий Мартынов - звезда "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих"
- Хемингуэй, которого мы не читали
- Критики назвали главных претендентов на "Оскар"
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки