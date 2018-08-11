Канализационные трубы в форме сердца: на Сахалине проходит конкурс WorldSkills

Свыше полусотни площадок и около тысячи участников. На Сахалине проходит финал национального конкурса молодых профессионалов WorldSkills. Лучшие по итогам соревнований представят страну на мировом первенстве. Его ровно через год примет Казань.

У каждой профессии особый запах. На огромной территории в пять гектаров смешались ароматы только-только испечённого хлеба, цветов, свежеструганного дерева, жжённого металла и малярной краски. На национальном чемпионате "Молодые профессионалы" — 63 рабочих специальности, сюда приехали мастера своего дела со всей страны.

Сварщики волей профессии сохраняют инкогнито. И пока Диана не снимет маску, невозможно догадаться, что это девушка колдует над металлом.

"Всё началось с того, что у меня получился один идеальный шов на нержавейке. После этого я была счастлива целую неделю, ходила с улыбкой до ушей. С тех пор я все больше люблю сварку", — говорит Диана Багаутдинова, финалистка чемпионата "Молодые профессионалы" в компетенции "Сварочные технологии".

Только после окончания конкурсного дня с участниками можно поговорить. Во время работы за любой диалог могут снизить баллы. Беседовать, впрочем, некогда, на табло бегут секунды. Это личное первенство, и каждый участник сам за себя.

Казалось бы, никаких интриг, все задания известны заранее и поделены на этапы. Но результат – например, платье — всё равно выходит разным. Более того, для конкурсантов припасли кота в мешке — секретную задачу, которая неизвестна до самого последнего дня.

Это конкурс рабочих специальностей, где даже канализационные трубы принимают форму сердца. И в создании украшения из платины, и в возведении кирпичной стены нужна ювелирная точность.

"Очень много нюансов нужно соблюдать. Ведь если где-то прокололся, уже навряд ли получится все исправить", — объясняет Владислав Кошелев, финалист конкурса в компетенции "Изготовление прототипов".

Пока конкурсанты трудятся, за ними пристально наблюдают будущие работодатели. Возможно, уже на следующий день после награждения финалисты получат работу.

"Мы специально ввели систему доплаты для тех молодых специалистов, кто будет оставаться в регионе. Мы будем предоставлять жилье, выделять подъемные", — утверждает губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

Дальнему Востоку нужны молодые педагоги; на WorldSkills есть и такая площадка. Она, пожалуй, самая непредсказуемая, ведь участникам нужно провести урок для совершенно незнакомых детей.

"Дети, когда попадают в шумную многолюдную обстановку, теряются. Именно здесь проявляется наш профессионализм, как мы выстроим свою деятельность, чтобы дети смотрели на нас, чтобы они обращали внимание на то, что мы говорим", — рассказывает Антон Ким, финалист чемпионата в компетенции "Преподавание в младших классах".

Молодые профессионалы из России в прошлом году стали "золотыми" в общекомандном зачёте на мировом первенстве в Абу-Даби, то есть лучшей командой из 77 представленных стран. В следующий раз показывать своё мастерство профи со всего мира будут уже в Казани — в 2019 году.