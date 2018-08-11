Хоккей. Российские юниоры не смогли выйти в финал Кубка Глинки

В канадском городе Ред-Дир продолжается товарищеский турнир по хоккею Кубок Глинки/Гретцки, участие в котором принимают юниоры – игроки не старше 18 лет. Сборная России не смогла выйти в финал соревнований, уступив в полуфинальном матче команде Швеции.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу шведов​​​. Единственную шайбу в составе российской команды на 59-й минуте забросил ее капитан Василий Подколзин. В матче за третье место россияне сыграют со сборной США, которая ранее в полуфинале в овертайме уступила команде Канады (5:6).