Хачанов вышел в полуфинал турнира в Торонто, где сыграет с Надалем

В канадском Торонто продолжает престижный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов серии "Мастерс". Призовой фонд соревнований превышает 5,3 миллиона долларов. Россиянин Карен Хачанов вышел в полуфинал.

В четвертьфинальном матче российский теннисист без особого труда обыграл голландца Робина Хасе со счетом 6:3, 6:1​​​. Встреча не затянулась даже на час. В полуфинале соперник Хачанова будет куда серьезнее. Там россиянин сыграет с первой ракеткой турнира испанцем Рафаэлем Надалем.