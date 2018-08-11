В Тверской области женщина с инсультом дожидалась врачей два дня
В Тверской области выясняют, на каком основании пациентке отказали в медицинской помощи. Женщина с инсультом дожидалась врачей два дня, а когда они всё-таки приехали — оставили её дома. В результате в больницу ее вез супруг.
В Тверской области уже шутят, что скорую помощь лучше вызывать заранее, дня за три, а то и за неделю, ведь в необходимый момент врачи могут просто не приехать. Однако, Александру Колесову и его внезапно заболевшей супруге Ирине было совсем не до смеха. Сильную головную боль диспетчер скорой, принявшая вызов, объяснила грозой, и присылать бригаду отказалась, посоветовав женщине выпить валерьянки и анальгина.
"В воскресение вечером стало совсем плохо, то есть она вышла в беседку, села в кресло, поставила чашку на стол, а встать уже не смогла. Что еще поразило, звоню в сто три, называю адрес Черногубово, а у меня спрашивают — это Калининский район? Какого черта вы нам звоните?" — рассказал Александр Колесов.
По мнению диспетчера, звонить Александр должен был не на универсальный номер 103, а напрямую в Центральную больницу. Состояние Ирины ухудшалось. Головная боль не проходила уже несколько суток. Женщина еле говорила и еле стояла на ногах. Но местная скорая вновь не нашла оснований немедленно направить бригаду на вызов.
"Скорой нет и нет. Уже прошло три часа. Я снова звоню в скорую, мне говорят — мы ваш звонок переадресовали в ЦРБ, звоните туда. Ну, как бы логично. Звоню в ЦРБ, дозвониться до них как до Кремля, у меня 24 дозвона на три номера. Спрашиваю, так и так, поступал вызов, адрес такой-то, где бригада, а мне говорят – никого не ждите, никто к вам не поедет, мы ваш вызов переадресовали в офис врача общей практики", — продолжил Александр.
Не теряя времени, супруги попросили друга немедленно доставить их в офис врача, и какого же было их удивление, что врач здесь всего один, и принимает он лишь до полудня. Как выяснилось, на звонки и вызовы тут уже давно отвечает уборщица Людмила Плешнова. По ее словам, диспетчеру, отказавшемуся принимать вызов и направившего Ирину к врачу в офис, было хорошо известно.
Людмила Плешнова, уборщица офиса врача общей практики Черногубовского сельского поселения, рассказала: "Я все записала, а потом диспетчер мне звонит где-то в половину одиннадцатого и спрашивает — а почему вы не обслуживаете больного? Я говорю — какого? Ну я же вам передала! Ну я ей и сказала, что доктора у нас нет, медсестры у нас нет, только я уборщица".
Своими силами, уже без надежды на скорую помощь, Ирину было решено везти в областную больницу. Диагноз "инсульт" подтвердился еще в приемном покое. К счастью, медикам удалось стабилизировать ее состояние. А эта история так бы и осталась забытой, если бы не пост Александра в одной из соцсетей. Тверской Минздрав и местный Следственный комитет уже начали внеплановые проверки по факту неоказания своевременной медицинской помощи.
"Сотрудниками Следственного комитета устанавливаются все обстоятельства произошедшего, тщательно проверяется информация о том, что медики отказались приехать на вызов. Проверяются действия диспетчера и работников скорой помощи при получении сообщения от человека, который нуждался в медицинской помощи", — рассказал заместитель руководителя Калининского МСО СУ СК РФ по Тверской области Дмитрий Магомалеев.
По действующему законодательству, бригада скорой помощи обязана прибывать на любой вызов в кратчайшие сроки, не важно, вызывает ли врачей ребенок, или человек с невнятной речью.
В случае отказа в оказании медицинской помощи, в связи с которым жизни пациента будет угрожать опасность, или вовсе пациент погибнет, все сотрудники, отвечающие за вызов, понесут ответственность. От диспетчера до фельдшера. По оценкам юристов, тверским медикам могут быть предъявлены обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: оставление опасности и неоказание помощи пациенту.
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