В Средиземном море спасли 141 беженца из Ливии

Судно "Аквариус" после двухмесячной паузы снова спасло мигрантов у побережья Ливии. На борт подняли сто сорок одного человека, передает телеканал "Россия 24". Из них 73 – дети. Теперь корабль ждёт инструкций о дальнейших действиях и маршруте.

В июне вокруг "Аквариуса" разгорелся международный скандал. Власти Италии и Мальты, уставшие от миграционного кризиса, отказались пускать в свои воды сотни беженцев. И только через неделю их согласилась принять Испания.