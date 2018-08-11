Под Хабаровском в огне погибли два человека

В субботу утром в селе под Хабаровском сгорел частный дом. Двое жильцов погибли. Троих, включая в ребенка, доставили в больницу с ожогами, пишет ТАСС.

Пожарные потушили двухэтажный дом, в котором обрушились перекрытия. Специалисты выясняют причины трагедии.