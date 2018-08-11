Новости Политика

Все видео этой рубрики
11 августа 201810:10

"Единая Россия" соболезнует в связи со смертью депутата Коровникова

Руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов выразил глубокие соболезнования родным и друзьям скончавшегося депутата Александра Коровникова. Депутат входил в комитет по обороне и представлял интересы избирателей Новгородской области, пишет РИА Новости.

По словам Неверова, жизнь Коровникова была посвящена защите России и прав граждан. За время службы в Министерстве внутренних дел Колесников был награжден 30 медалями, в том числе – "За воинскую доблесть" и "За отличие в воинской службе".

Александр Коровников родился в семье военнослужащего 30 апреля 1955 года.

Сейчас

10:29

В Подмосковье столкнулись шесть машин: погиб человек

08:36

В бухте Нагаева в Магадане разлилась нефть

07:54

Из аэропорта Сиэтла угнали лайнер

05:09

Сирийские ПВО атаковали вторгшийся в воздушное пространство объект

03:17

Иран испытал баллистическую ракету

02:43

В Бразилии рухнул вертолет с губернатором штата

01:44

В окрестностях британского Солсбери прогремел взрыв

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

В Сети появилось видео угона самолета из аэропорта Сиэтла

В Сети появилось видео угона самолета из аэропорта Сиэтла

1 час назад
В Тверской области женщина с инсультом дожидалась врачей два дня

В Тверской области женщина с инсультом дожидалась врачей два дня

2 часа назад
Путин назвал развитие массового спорта одной из ключевых задач

Путин назвал развитие массового спорта одной из ключевых задач

47 минут назад
Казахстан: военных баз США на Каспии не будет

Казахстан: военных баз США на Каспии не будет

31 минута назад
Украина подала комплексный иск против России в ЕСПЧ

Украина подала комплексный иск против России в ЕСПЧ

25 минут назад
На заводе в окрестностях британского Солсбери прогремел взрыв

На заводе в окрестностях британского Солсбери прогремел взрыв

10 часов назад
Евросоюз не признаёт, что покушение на Мадуро произошло

Евросоюз не признаёт, что покушение на Мадуро произошло

8 часов назад
Нужна помощь: Машу Кирюхину спасет лекарство

Нужна помощь: Машу Кирюхину спасет лекарство

06.08.2018 09:10
Двойные стандарты. Пока Трамп борется с мигрантами, его жена помогает им въехать в страну

Двойные стандарты. Пока Трамп борется с мигрантами, его жена помогает им въехать в страну

14 часов назад
Ядерное разоружение: Пхеньян не сделал навстречу Вашингтону ни шагу

Ядерное разоружение: Пхеньян не сделал навстречу Вашингтону ни шагу

10 часов назад
Афган. Документальный фильм А. Кондрашова

Афган. Документальный фильм А. Кондрашова

15.02.2014 10:04
7 386
Помогите Алине услышать мир

Помогите Алине услышать мир

22 часа назад
Расскажите, какой вы фермер, и выиграйте 1 млн рублей! Всероссийская перепись фермеров СВОЕ!

Расскажите, какой вы фермер, и выиграйте 1 млн рублей! Всероссийская перепись фермеров СВОЕ!

23 часа назад
Яму на Павелецкой решили разморозить

Яму на Павелецкой решили разморозить

13 минут назад
Не только "Тор" и "Мстители". Другие роли Криса Хемсворта

Не только "Тор" и "Мстители". Другие роли Криса Хемсворта

51 минута назад
Одна в целом мире: восьмилетняя девочка страдает редчайшей болезнью

Одна в целом мире: восьмилетняя девочка страдает редчайшей болезнью

52 минуты назад
Порошенко хочет видет над Ялтой флаг Украины

Порошенко хочет видет над Ялтой флаг Украины

55 минут назад
Зонд Parker приблизится к Солнцу на рекордно близкое расстояние

Зонд Parker приблизится к Солнцу на рекордно близкое расстояние

1 час назад
"Единая Россия" соболезнует в связи со смертью депутата Коровникова

"Единая Россия" соболезнует в связи со смертью депутата Коровникова

1 час назад
Артем Дзюба интересен двум топ-клубам чемпионата Турции

Артем Дзюба интересен двум топ-клубам чемпионата Турции

1 час назад
Канализационные трубы в форме сердца: на Сахалине проходит конкурс WorldSkills

Канализационные трубы в форме сердца: на Сахалине проходит конкурс WorldSkills

2 часа назад
В Средиземном море спасли 141 беженца из Ливии

В Средиземном море спасли 141 беженца из Ливии

2 часа назад
Красноярск беззащитен перед полчищами тополиной моли

Красноярск беззащитен перед полчищами тополиной моли

5 часов назад
Летчик Ярошенко жалуется на плохие условия содержания

Летчик Ярошенко жалуется на плохие условия содержания

5 часов назад
Мария Захарова разъяснила причины санкционной политики США

Мария Захарова разъяснила причины санкционной политики США

5 часов назад
Румынские жандармы избили несколько сотен демонстрантов

Румынские жандармы избили несколько сотен демонстрантов

5 часов назад
США обрадовались сотрудничеству с Россией по военным архивам

США обрадовались сотрудничеству с Россией по военным архивам

6 часов назад
Сирийские ПВО в Дамаске атаковали вторгшийся в воздушное пространство объект

Сирийские ПВО в Дамаске атаковали вторгшийся в воздушное пространство объект

6 часов назад
Йеменский министр сумел сбежать от боевиков-хуситов

Йеменский министр сумел сбежать от боевиков-хуситов

7 часов назад
Monsanto заплатит 290 млн долларов садовнику за вызванный гербицидом рак

Monsanto заплатит 290 млн долларов садовнику за вызванный гербицидом рак

7 часов назад
В Бразилии рухнул вертолет с губернатором штата

В Бразилии рухнул вертолет с губернатором штата

7 часов назад
Иран испытал баллистическую ракету

Иран испытал баллистическую ракету

8 часов назад
Диск, ромб или шар с куполом? В Канаде встретились сторонники теории плоской Земли

Диск, ромб или шар с куполом? В Канаде встретились сторонники теории плоской Земли

8 часов назад
Житель Албании убил восьмерых родственников и скрылся

Житель Албании убил восьмерых родственников и скрылся

9 часов назад
"Российское кино — прогноз на завтра": что покажет фестиваль "Окно в Европу"

"Российское кино — прогноз на завтра": что покажет фестиваль "Окно в Европу"

9 часов назад
Десятки тысяч жителей Турции митингуют против торговых войн

Десятки тысяч жителей Турции митингуют против торговых войн

9 часов назад
Бег с барьерами. Протест россиянина Шубенкова отклонен

Бег с барьерами. Протест россиянина Шубенкова отклонен

10 часов назад
Центробанк: ослабление рубля продлится недолго

Центробанк: ослабление рубля продлится недолго

10 часов назад
Посольство США в РФ просит освободить осужденного за терроризм Сенцова

Посольство США в РФ просит освободить осужденного за терроризм Сенцова

11 часов назад
Украина продолжает арестовывать российские суда

Украина продолжает арестовывать российские суда

11 часов назад
В Россию могут вернуть две модели Chevrolet под новым именем

В Россию могут вернуть две модели Chevrolet под новым именем

22 часа назад
Главная ресторанная улица Петербурга

Главная ресторанная улица Петербурга

09.08.2018 11:45
Спать 10 часов вреднее, чем 8

Спать 10 часов вреднее, чем 8

09.08.2018 09:20