"Единая Россия" соболезнует в связи со смертью депутата Коровникова

Руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов выразил глубокие соболезнования родным и друзьям скончавшегося депутата Александра Коровникова. Депутат входил в комитет по обороне и представлял интересы избирателей Новгородской области, пишет РИА Новости.

По словам Неверова, жизнь Коровникова была посвящена защите России и прав граждан. За время службы в Министерстве внутренних дел Колесников был награжден 30 медалями, в том числе – "За воинскую доблесть" и "За отличие в воинской службе".

Александр Коровников родился в семье военнослужащего 30 апреля 1955 года.