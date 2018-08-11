Двое полицейских сели за задержание прохожего, просившего их не курить

Московские полицейские получили несколько лет колонии за задержание гражданина, сделавшего им замечание за курение в неположенном месте.

"Таганский суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении двоих теперь уже бывших полицейских ", — сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт московской прокуратуры.

Сотрудники патрульно-постовой службы столичного метрополитена Алексей Бурулько и Николай Перваков получили три года шесть месяцев и три года девять месяцев в колонии общего режима соответственно.

Инцидент произошел в конце августа 2016 года. Гражданин сделал замечание полицейским, курившим у входа на станцию "Таганская". Мужчина был задержан с применением насилия. Позднее следствие признало действия полицейских превышением служебных полномочий.

Бурулько и Перваков также лишены права занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет.

Ранее преподаватель Высшей школы экономики обвинил полицейских, задержавших его на привокзальной площади, в унизительном досмотре с раздеванием в подвале.