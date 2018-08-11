За сутки украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня шесть раз.

В течение суток украинские силовики выпустили по территории ДНР 92 крупнокалиберные мины (82—120 миллиметров). Помимо минометов при обстрелах территорий использовались бронетехника, гранатометы и стрелковое оружие, сообщает РИА Новости, цитируя ежедневную сводку Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Несмотря на Минские соглашения о деэскалации конфликта и так называемое "хлебное перемирие" на время посева и сбора урожая, между Украиной и самопровозглашенной республикой продолжаются перестрелки.

Ранее под обстрел украинских силовиков попала карета скорой помощи. Водитель и дворе врачей погибли.