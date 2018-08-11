В Сети появилось видео угона самолета из аэропорта Сиэтла

Полиция установила личность угонщика самолета авиакомпании Horizon Air из аэропорта Сиэтла в штате Вашингтон. Им оказался 29-летний сотрудник компании, пишет ТАСС.

Как сообщила телекомпания NBC со ссылкой на управление шерифа, молодой человек совершил самоубийство. Турбовинтовой самолет Bombardier Dash 8-Q400 без пассажиров на борту разбился в заливе Пьюджет.

Аэропорт возобновил работу в нормальном режиме.