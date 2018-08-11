Украина подала комплексный иск против России в ЕСПЧ

Комплексный иск в Европейский суд по правам человека подан Украиной сообщил замминистра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина на своей странице в Facebook. В тексте искового заявления говорится о "нарушениях Москвой прав украинских заключенных".

Лещина подчеркнул, что заявление составлено на 130 страницах и касается 71 заключенного. Дополнения к иску, в которых описываются нарушения, разместились на трех тысячах страницах.

Среди наиболее частых нарушений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, по мнению украинской стороны, перечисляются пытки и унижение достоинства, несправедливый суд, запрет на свободу выражений, неуважение личной и семейной жизни.

Помимо комплексного иска поданы дополнительные заявления по четырем заключенным. Это Станислав Клых, Владимир Балух, Эмир-Усейн Кук и Сергей Литвинов. Речь идет о нарушении статьи о предоставлении надлежащего медицинского обеспечения и информации о состоянии здоровья. О деталях нового иска Украины к РФ министерство юстиции сообщит на пресс-конференции 13 августа, написал представитель ведомства в соцсети.

Ранее сообщалось, что Украина намерена обратиться в ЕСПЧ с иском о "незаконной высылке граждан Украины и других государств из Крыма".