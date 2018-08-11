Порошенко хочет видет над Ялтой флаг Украины

Президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook написал о желании увидеть над Ялтой и всем Крымом сине-желтый флаг. Таким образом Порошенко поздравил Ялту с Днем города, отмечаемым во вторую субботу августа.

Президент Украины назвал город настоящей жемчужиной Крыма, а Крым — жемчужиной Украины.