Казахстан: военных баз США на Каспии не будет

Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов в интервью РИА Новости опроверг предположения некоторых СМИ о возможном размещении в стране военных баз США. Абдрахманов отметил, что Казахстан помогает борьбе с терроризмом в Афганистане перевозкой по железной дороге американских нелетальных грузов.

Казахстанский дипломат напомнил о том, что поддержку правительству Афганистана оказывают и другие страны, через которые проходит маршрут доставки. Разумеется, заявил Абдрахманов, создание американских военных баз на Каспии не обсуждается.

Ранее, с 2010 по 2015 годы, подобные грузы доставлялись через территорию России, Казахстана и Узбекистана.

Глава МИД Казахстана уверен в увеличении объемом инвестиций в прикаспийский регион. Этому послужит подписание 12 августа конвенции о правовом статусе Каспия, добавил дипломат. Лидеры пяти стран региона соберутся в Актау. "Уверен, что это даст мощный импульс для развития и реализации совместных проектов в приоритетных отраслях", — сказал Абдрахманов.