В Подмосковье столкнулись шесть машин: погиб человек

В Подмосковье на трассе А108 у поселка Ивановское столкнулись грузовик и пять легковых машин, пишет ТАСС.

Как рассказали в экстренных службах, в ДТП погиб человек, а четверым оказали помощь врачи. Полиция устанавливает причины аварии.