Слухи о потере Сенцовым 30 килограммов оказались неправдой

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России опровергла информацию о том, что осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов, объявивший голодовку 14 мая, потерял в весе 30 килограммов.

"Информация о похудении Сенцова на 30 килограммов не соответствует действительности", — заявили в пресс-бюро ФСИН.

Сообщения о том, что осужденный Олег Сенцов, отбывающий наказание в исправительной колонии № 8 в Ямало-Ненецком автономном округе, потерял во время голодовки более 30 килограммов, появились в ряде СМИ. Однако ФСИН заявил, что с 24 мая, когда была объявлена голодовка, за пациентом установлено индивидуальное динамическое медицинское наблюдение. Помимо этого, Сенцову назначена поддерживающая терапия — он принимает питательную смесь Nutridrink по 10 мерных ложек пять раз в сутки, а также препараты, улучшающие питание сердечно-сосудистой и нервной систем.

Угрозы жизни Сенцова нет, заверили в Федеральной службе исполнения наказаний. Дефицит массы тела не зафиксирован.

"В настоящее время состояние Сенцова оценивается как удовлетворительное", — отметили во ФСИН.

Сенцов приговорен к 20 годам строгого режима за создание террористической группы в Крыму. Ею совершено два теракта в Симферополе: поджог офисов партии "Единая Россия" и общественной организации "Русская община Крыма". В заключении Сенцов находится почти три года. Голодовка была объявлена 14 мая 2018 года. Осужденный потребовал "отпустить всех украинцев, удерживаемых в России по политическим мотивам".

Ранее замглавы украинского Минюста заявил о комплексном иске, который был подан в Европейский суд по правам человека. В нем идет речь о 71 заключенном, права которых, по мнению украинской стороны, нарушены.