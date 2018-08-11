Теннис. Макарова в паре с Юнжань Чань вышла в полуфинал турнира в Монреале

В канадском Монреале продолжается турнир Женской теннисной ассоциации, призовой фонд которого составляет более 2,5 миллиона долларов. В парном разряде россиянка Екатерина Макарова и представительница Тайваня Юнжань Чань вышли в полуфинал.

В четвертьфинале спортсменки, имеющие второй номер посева, одолели канадку Эжени Бушар и американку Слоан Стивенс со счетом 6:4, 6:2​​​. Встреча продолжалась 1 час 8 минут. В полуфинале Макарова и Юнжань Чань встретятся с шестой сеяной парой Андрея Клепач (Словения)/Мария Хосе Мартинес Санчес (Испания).