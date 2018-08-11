Молния попала в Boeing с россиянами, летевшими домой из Болгарии

В крыло самолета Boeing 737 с российскими туристами попала молния. Лайнер выполнял рейс из болгарского Бургаса в аэропорт "Внуково". Как сообщили источники "Интерфакса", разряд вызвал обугливание элементов конструкции крыла и заклепок. ЧП произошло перед посадкой в Москве.

Теперь Boeing предстоит пройти тщательную проверку у экспертов. Только после оценки безопасности эксплуатации лайнера его вновь допустят к полетам.