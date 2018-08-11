Отправка зонда NASA к Солнцу отложена

Запуск ракеты-носителя Delta IV Heavy во Флориде с зондом Parker Solar Probe, который будет изучать солнечную корону, отложен до воскресенья, сообщает портал Spaceflight Now.

Обратный отсчет перед стартом был остановлен из-за сигнала регулировочного клапана газообразного гелия. "Группа запуска готовится к еще одной попытке отправить ракету с зондом в воскресенье", — сообщается на портале.

В сообщении отмечается, что окно запуска откроется в воскресенье в 10.31 по Москве. Запуск ракеты-носителя будет осуществлен с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Для этого запуска ракету оснастили дополнительной третьей твердотопливной ступенью.

Parker Solar Probe назван в честь астрофизика Юджина Паркера, исследователя космических магнитных полей. Ему принадлежит термин "солнечный ветер".

Зонд оснащен камерой, приборами для измерения магнитного и электрического поля в атмосфере Солнца, а также инструментами для измерения и наблюдения за частицами "солнечного ветра".

Если запуск на орбиту пройдет удачно, зонд сможет приблизиться к Солнцу на расстояние 6,1 миллиона километров и за семь лет работы совершит 24 витка вокруг звезды. На такое расстояние к Солнцу ранее не приближался ни один зонд. Новая миссия поможет ученым ответить на ряд вопросов о Солнце. Один из них — загадка ускорения солнечного ветра до сверхзвуковых скоростей.

Первые снимки поверхности Солнца ожидают получить на Pемле в декабре 2018 года.