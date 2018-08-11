Федор Смолов попрощался с "Краснодаром"

Нападающий сборной России Федор Смолов на своей официальной странице в Instagram опубликовал пост, посвященный футбольному клубу "Краснодар". Ранее форвард перешел в московский "Локомотив".

"Хочу поблагодарить ФК "Краснодар" за три незабываемых года! Всех партнеров по команде, тренеров, персонал, руководство и болельщиков. Этот период навсегда останется в моем сердце", — написал Смолов.

Ранее Смолов признавался, что его основной мотивацией при смене клуба стала возможность игры в групповом этапе Лиги чемпионов. Отметим, что нападающий сборной России в составе "Краснодара" дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России.